Apresentado no Botafogo, Renato Paiva lembra de Guardiola e Mourinho: "Nem eles são unânimes"

Ao ser perguntado sobre seu estilo de jogo, o treinador ressaltou que prioriza um futebol ofensivo e lembrou de seu último trabalho, no Toluca, do México.

"Proposta de jogo ofensiva, ter a bola o máximo de tempo possível e, quando a perder, recuperar o mais rápido possível. Uma equipe que não é reativa, que vai buscar o gol adversário. Fundamentado no desenvolvimento individual dos jogadores, é algo que acredito muito, depois todos conectados formarão um grupo muito mais forte", declarou.

Sobre o calendário desafiador do futebol brasileiro, Renato comemorou por ter um mês para treinar até a próxima partida do clube, diante do Palmeiras, no final de Março.

"Mais difícil que ganhar é manter, o calendário é muito exigente, é quase preciso ter dois elencos para resistir. Sou um sortudo por ter este mês de trabalho, pois no Brasil não é fácil ter tempo. É um grupo com muita ambição, mesmo em momentos de mais resiliência conseguiram conquistar títulos, como a Libertadores", relatou.

Já ao falar sobre as saídas do elenco, Paiva se mostrou despreocupado, exaltando as peças do elenco atual.

"É um elenco campeão da Série A e da Libertadores, não é a saída de alguns jogadores que vai fragilizar o grupo. O scout claramente soube repor não só com qualidade, mas com as características semelhantes às saídas desses jogadores. Tem muitos jovens que me dão água na boca para trabalhar, para os potencializar e os fazer ter rendimento na equipe principal", afirmou.