Após problema no coração, Ganso retorna aos treinos no Fluminense

Reencontros muito especiais, @phganso! Nos últimos 40 dias, essa galera e toda a torcida Tricolor contaram os minutos pra te ver de volta. Ainda bem que chegou a hora, ídolo! Seja muito bem-vindo de volta ao CT Carlos Castilho. Amor e carinho nunca vão faltar na sua casa, meu ?! pic.twitter.com/OdlC7xpd2j

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 28, 2025

Em seu retorno, Ganso foi recepcionado por atletas, funcionários e comissão técnica do Fluminense. O meia é o jogador mais antigo do elenco. Ele chegou ao clube em janeiro de 2019.

Em seis anos de Tricolor, Ganso entrou em campo 266 vezes, marcou 26 gols e distribuiu 34 assistências. Além disso, esteve presente nos títulos da Libertadores 2023 e da Recopa Sul-Americana 2024.

O Fluminense volta a ação no domingo, quando recebe o Volta Redonda, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca. A bola rola no gramado do Maracanã a partir das 18 horas (de Brasília).