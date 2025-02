Angileri revela 'namoro antigo' com o Corinthians e destaca importância de Ramón nas negociações

"Venho de um momento duro. Tive a possibilidade de vir ao Corinthians há seis meses atrás, mas não deu certo. Depois, quando o Corinthians chegou de novo, não duvidei. É um grande sul-americano. Estou muito contente de estar aqui", afirmou o lateral.

"Na Espanha, pratiquei um jogo muito defensivo. Em pouco tempo que estou aqui, percebi a qualidade do elenco. É um time que pode me ajudar a recuperar meu melhor nível. Tem um plantel muito bom. Me sinto identificado com a forma de jogar. Aqui dão muita importância aos laterais, posso explorar minhas virtudes", acrescentou.

Angileri também falou sobre a importância do técnico Ramón e seu auxiliar Emiliano Díaz para o acerto com o Corinthians. Ele disse que, apesar do longo período sem entrar em campo, a comissão técnica alvinegra demonstrou confiar em seu potencial.

"Foram muito importantes [Ramón e Emiliano]. Sabem que eu venho de um momento não tão bom, mas confiaram em mim porque tive um bom desempenho anteriormente no Getafe. Tenho que agradecer também ao Fabinho, por todos que participaram das negociações. Estou muito contente de estar aqui", destacou.

O ala já foi registrado no BID, mas ainda aguarda a inscrição no Campeonato Paulista. Isso deve ocorrer ao longo das próximas horas. O clube alvinegro tem até esta sexta-feira para fazer mudanças na Lista A do Estadual.

A tendência, entretanto, é que o argentino não seja opção para Ramón Díaz neste domingo, quando a equipe encara o Mirassol, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Paulistão. Ele já fez seu primeiro treino com os novos companheiros no CT Dr. Joaquim Grava, mas ainda tenta reencontrar o ritmo de jogo.