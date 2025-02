Alto aproveitamento no Morumbis pode ser fator decisivo para o São Paulo nas quartas do Paulista

Foi no Morumbis, inclusive, que o São Paulo de Luis Zubeldía teve uma de suas melhores atuações do ano. Pela sétima rodada, a equipe goleou o Mirassol por 4 a 1, com gols de Oscar, Calleri, Enzo Díaz e André Silva.

Em contrapartida, o confronto mais recente do Tricolor dentro de seu estádio é para se esquecer. O time sofreu a virada contra a Ponte Preta e perdeu por 2 a 1, em jogo válido pela penúltima rodada da fase de grupos.

Ainda assim, o Morumbis pode fazer a diferença para o São Paulo também por conta da força da Torcida que Conduz. Independente do tamanho do desafio, os torcedores tricolores sempre se fazem presentes no estádio, cantando e apoiando a equipe.

O São Paulo, inclusive, é detentor do maior público deste Paulistão até o momento. No clássico contra o Corinthians, 54.855 torcedores marcaram presença para acompanhar a vitória no Majestoso. O Tricolor ainda não colocou menos de 20 mil pessoas no estádio em 2025.

Em 2025, inclusive, a média de público do São Paulo no Morumbis é de 32.346 torcedores. A tendência é que, mais uma vez, o estádio esteja cheio para o duelo das quartas de final, e a Torcida que Conduz empurre o time para mais uma semifinal de Paulistão.