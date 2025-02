Yuri vê Corinthians "ansioso" em jogo decisivo, mas celebra fase individual e sonha com Seleção

"Os companheiros me ajudam muito. Me dão bastante confiança. O atacante precisa sempre estar se sentindo confiante. Se eu não tivesse, não chutaria aquela bola. Os companheiros me dão um suporte incrível para eu continuar aqui. Me perguntaram o que eu acho de propostas, eu não acho nada. Estou feliz, quero viver esse grande momento. O Garro ficou porque quer conquistar grandes títulos e eu também", disse.

Outra meta pessoal de Yuri Alberto é a Seleção Brasileira. A menos de duas semanas para uma nova convocação de Dorival Júnior, o atacante admite que sonha com uma chance na Amarelinha.

"Eu entrego nas mãos de Deus. Se tiver que ser, vai ser, Ele sabe dos meus desejos. É um sonho de menino. Fui em 2023 pelo Corinthians, creio que se eu continuar fazendo meu trabalho, posso não ir agora, mas posso ir em outro momento. Sei que a visibilidade do Corinthians é gigantesca. E isso pode me deixar próximo da Seleção", declarou.

O adversário da equipe do Parque São Jorge na próxima fase da Libertadores será o Barcelona de Guayaquil, que venceu o confronto com o El Nacional. O Corinthians, por estar melhor colocado no ranking da Conmebol, joga como mandante na volta. As partidas estão previstas para os dias 5 e 12 de março.

O Timão tem mais uma decisão pela frente. No domingo, a equipe de Ramón Díaz mede forças com o Mirassol, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O embate, que será definido em jogo único, está agendado para as 18h30 (de Brasília).