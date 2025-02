Veja quando o Santos deve contar com Zé Rafael, reforço que se recupera de cirurgia

Zé Rafael foi enfim anunciado pelo Santos na última quarta-feira. O volante, contudo, ainda deve levar um bom tempo para estrear com a camisa do Peixe.

O jogador de 31 anos passou por um procedimento cirúrgico na coluna no dia 7 de fevereiro. Com base nas informações do clube, a previsão de recuperação é de 90 dias. Ou seja, ele deve ficar apto por volta do dia 8 de maio.

Até lá, o Campeonato Paulista já vai ter chegado ao fim. Zé Rafael, porém, já não poderia defender o Santos no torneio, já que foi inscrito pelo Palmeiras. Pelas normas da Federação Paulista de Futebol, um atleta não pode estar na lista de dois times na mesma edição do Estadual.