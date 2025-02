Valentim lamenta eliminação da Ponte Preta na Copa do Brasil e muda foca para disputa da Série C

Fim de jogo.

#VamosPonte #PontePreta #JogamosJuntos pic.twitter.com/o8snUT4r29

? Ponte Preta Oficial (@aapp_oficial) February 27, 2025

Após Everton abrir o placar para a Ponte Preta, logo no começo do jogo, Felipe Rangel e Zé Andrade marcaram os gols da virada do Concórdia.

Essa foi a segunda eliminação da Macaca em menos de uma semana. No último domingo, a equipe do técnico Alberto Valentim perdeu para o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, no Moisés Lucarelli, e, com a vitória do Palmeiras, deu adeus ao Campeonato Paulista na fase de grupos.

Agora, a Ponte Preta disputa apenas a Série C do Campeonato Brasileiro até o final do ano.