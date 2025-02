Torcida do Corinthians evita "poropopó" e cobra jogadores mesmo após classificação na Libertadores

"Vamos jogar bola" e "Não é mole, não. Tem que ser homem para jogar no Coringão" foram alguns dos cânticos dos torcedores. Os atletas aplaudiram e desceram para os vestiários.

Após o jogo, o técnico Ramón Díaz minimizou os erros defensivos da equipe e garantiu que irá "corrigi-los".

O adversário da equipe do Parque São Jorge na próxima fase da Libertadores será o Barcelona de Guayaquil, que venceu o confronto com o El Nacional. O Corinthians, por estar melhor colocado no ranking da Conmebol, joga como mandante na volta. As partidas estão previstas para os dias 5 e 12 de março.

O Timão tem mais uma decisão pela frente. No domingo, a equipe de Ramón Díaz mede forças com o Mirassol, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O embate, que será definido em jogo único, está agendado para as 18h30 (de Brasília).