Torcedores do Racing são assaltados e baleados no Rio de Janeiro às vésperas de decisão contra o Botafogo

Na noite desta quarta-feira, através de comunicado oficial, o Racing lamentou o assalto sofrido por dois de seus torcedores no Rio de Janeiro, um dia antes da partida entre o clube argentino e o Botafogo, que lamentou o ocorrido e se colocou à disposição para ajudar "no que for necessário".

Gabriel Gago e Cristian Pagani foram vítimas de roubo em uma praia da Barra da Tijuca e acabaram baleados. Após o ocorrido, a diretoria do Racing, que acompanha a delegação, entrou em contato com autoridades do consulado argentino localizado no Rio de Janeiro para prestar qualquer tipo de ajuda que as vítimas venham a precisar.

"O Racing Club manifesta sua profunda preocupação com o roubo e agressão com arma de fogo de que foram vítimas Gabriel Gago e Cristian Pagani, torcedores do nosso clube, na tarde de hoje em uma praia da Barra da Tijuca. Os líderes que acompanham a delegação já entraram em contato com as autoridades do consulado argentino na cidade para dar seguimento ao caso e prestar qualquer assistência que as vítimas possam precisar. Desejamos a eles uma rápida recuperação e expressamos nossa total solidariedade", afirmou o clube, por meio das redes sociais.