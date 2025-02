Thiago Viana celebra evolução do São Paulo e projeta temporada histórica no futebol feminino

Nesta quinta-feira, através de uma coletiva de imprensa, o técnico Thiago Viana compartilhou suas expectativas para a temporada de 2025 do futebol feminino do São Paulo. Após um ano histórico em 2024, no qual a equipe alcançou pela primeira vez a final do Campeonato Brasileiro e garantiu vaga na Copa Libertadores, ele destacou a importância de fortalecer o elenco para os desafios que se aproximam.

"Sobre o ano passado, tivemos um ano histórico dentro do clube. Um ano que a gente, após a reativação da modalidade, chegou na primeira final do Campeonato Brasileiro. Junto disso, um dos principais objetivos da temporada, a vaga na Libertadores. Conseguir fortalecer o elenco para esse ano e poder disputar essas competições é algo muito especial para a gente. A expectativa é muito grande. Esperamos que a gente conquiste um ou mais títulos", declarou.

Para a temporada de 2025, o Tricolor apresentou seu elenco no dia oito de janeiro, no MorumBIS, com cinco novas contratações: Anny, Bruna Calderan, Day Silva, Giovanna Crivelari e Karla Alves. Além disso, a jovem Késia Senna foi promovida das categorias de base para o time principal e reforça a equipe para as competições deste ano.