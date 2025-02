Textor irá pagar R$ 1 milhão ao STJD por acusações de manipulação contra Palmeiras e São Paulo

Dono da SAF do Botafogo, John Textor entrou em acordo com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva e irá pagar uma multa de R$ 1 milhão para o encerramento do processo que denunciou o norte-americano por não comprovar as acusações de manipulação de resultados em que o Palmeiras e São Paulo foram citados.

A homologação da Transação Disciplinar firmada com a Procuradoria foi feita pelo vice-presidente do STJD do Futebol, Maxwell Borges Vieira, em sessão do Pleno, realizada nesta quinta-feira.

A opção do pagamento da multa foi sugerida pela defesa de John Textor, antes do julgamento em primeira instância. A defesa ofertou Transação Disciplinar propondo o pagamento da, nos termos do art. 80-A, § 3º, do CBJD. Agora, o empresário tem o prazo de 10 dias corridos a contar da homologação para pagamento do valor