Sub-20 do Flamengo embarca ao Paraguai para defender título da Libertadores

Em 2025, o Flamengo está no grupo A da Libertadores sub-20. O Rubro-Negro terá Olimpia (Paraguai), Danubio (Uruguai) e O?Higgins (Chile) como adversários na primeira fase do torneio.

A estreia flamenguista será no sábado, dia 1º de março, contra o Olimpia. Na sequência, enfrenta o Danubio, no dia 4. No fechamento da fase inicial, joga contra o O?Higgins, no dia 7.