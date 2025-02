Sainz lidera dia 2 da pré-temporada da Fórmula 1; Bortoleto é o 15º

O espanhol Carlos Sainz foi o mais rápido do segundo dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1, nesta quinta-feira, no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir. O piloto da Williams marcou um tempo de 1min29s348 e completou 126 voltas.

Sainz ficou à frente da dupla da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. O britânico fez sua melhor volta em 1min29s379, enquanto o monegasco marcou 1min29s431.