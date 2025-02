Rodada NBA: Detroit Pistons bate o Boston Celtics e chega a oito vitórias seguidas

? Detroit Pistons (@DetroitPistons) February 27, 2025

O Detroit Pistons recebeu o atual campeão Boston Celtics e não se intimidou, vencendo a equipe e encerrando uma sequência de 12 derrotas para os Celtics. O jogo foi bastante disputado e equilibrado no primeiro tempo, terminando empatado por 55 a 55. Contudo, o terceiro quarto foi de domínio do time da casa, que colocou 35 pontos no placar e foi para o último período vencendo por 90 a 79. Malik Beasley fez uma boa partida com 26 pontos e cinco rebotes, enquanto Cade Cunningham anotou 21 e contribuiu com 11 assistências.

Detroit alcançou o oitavo triunfo consecutivo e segue ganhando força na Conferência Leste. Agora com 33 vitórias e 26 derrotas, em quinto na classificação, os Pistons têm uma vitória e uma derrota a mais em relação ao Milwaukee Bucks ? ficam, portanto, com um aproveitamento ligeiramente pior do que o quarto colocado. Os Celtics seguem na vice-liderança com 42 vitórias - seis atrás do líder Cavaliers - e 17 derrotas.

Para os Pistons, a bola subirá novamente em casa, nesta sexta-feira, contra o Denver Nuggets, às 21h (de Brasília). Os Celtics também folgam um dia para enfrentar o líder Cleveland Cavaliers às 21h30, desta sexta-feira, em Boston.

Com 36 pontos, Shaedon Sharpe lidera os Blazers em vitória sobre os Wizards

Shaedon Sharpe, armador de 21 anos do Portland Trail Blazers, foi o nome da noite com 36 pontos na vitória da equipe por 129 a 121, na Capital One Arena, em Washington.