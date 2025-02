Reforço faz primeiro treino, e Corinthians abre preparação para quartas de final do Paulista

O elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta quinta-feira, dia seguinte à classificação sofrida à terceira fase da Libertadores, contra a Universidad Central-VEN, e deu início à preparação para as quartas de final do Campeonato Paulista, diante do Mirassol. As atividades no CT Dr. Joaquim Grava contaram com uma novidade.

Trata-se do primeiro reforço do Timão para esta temporada, o lateral esquerdo Fabrizio Angileri. O ala argentino, que assinou contrato com o clube até o fim do ano, realizou seu primeiro treino com os novos companheiros.

O jogador trabalhou junto com os reservas, que fizeram um exercício técnico de posse de bola e outro de enfrentamento coletivo. Já os titulares ficaram na parte interna das instalações alvinegras para uma atividade regenerativa.