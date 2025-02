Reforço do Corinthians, Fabrizio Angileri tem nome publicado no BID

Primeiro reforço do Corinthians para esta temporada, o lateral esquerdo Fabrizio Angileri ficou mais perto de fazer a sua estreia pelo Timão. Ele teve o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta quinta-feira e, com isso, está devidamente regularizado para entrar em campo.

O ala ainda aguarda a inscrição no Campeonato Paulista, mas isso deve ocorrer ao longo das próximas horas. O clube alvinegro tem até esta sexta-feira para fazer mudanças na Lista A do Estadual.

A tendência, entretanto, é que o argentino não seja opção para Ramón Díaz neste domingo, quando a equipe encara o Mirassol, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Paulistão. Isso porque o jogador está há nove meses sem atuar e precisará retomar o ritmo antes de ser relacionado. Ele já fez seu primeiro treino com os novos companheiros no CT Dr. Joaquim Grava.