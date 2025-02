Ramón minimiza erros defensivos em classificação sofrida do Corinthians e promete: "Vamos corrigir"

O comandante reconhece que o Timão precisa evoluir defensivamente, mas promete que as falhas serão corrigidas. De acordo com Ramón, o Corinthians possui um elenco de características ofensivas e irá correr riscos.

"Quando se está em um time grande, tem que ganhar. Mas, para ganhar, tem que jogar bem. Gostei de alguns momentos, primeiro pela intensidade. Temos muita qualidade, mas a pressão existe. Fomos muito dinâmicos, muito verticais, me agrada. Fomos imprecisos na finalização. Mas vamos corrigir e crescer aos poucos. Faz muito tempo que não tomávamos gol de bola parada, mas vamos corrigir. Agora temos outra competição importante. Vocês não viram o vestiário, os jogadores estão muito contentes. Mas temos que melhorar, obviamente, principalmente defensivamente", disse.

"Uma equipe tem que saber se defender depois de conseguir um resultado. Temos um time muito ofensivo. Temos que ser inteligentes no momento defensivo, mas vamos corrigir tudo isso. Foi um dia importante para o grupo, para saber que se joga de outra maneira. É parte do futebol. O time adversário jogou muito melhor aqui do que lá, porque se defendem bem. Eu felicitei o treinador, porque nos complicou. Não fizemos um gol, fizemos três. Nada é fácil, mas temos que confiar no grupo e ficarmos tranquilos. Me encanta que os torcedores pressionem, estamos em um time grande. Com muita tranquilidade vamos seguir trabalhando", seguiu.

"Se os torcedores querem, eu soluciono a questão defensiva em 20 segundos. Estamos em um clube que temos arriscar, que atacar. Temos a característica de jogadores como Carrillo, Breno, Garro, Yuri e Memphis. Seria muito fácil tirá-los do time e fazer a equipe melhorar defensivamente, mas não é o que eu sinto. Não é como o Corinthians deve jogar. Vamos encontrar um equilíbrio, vamos tratar de corrigir. Para mim seria fácil falar para não atacarem, mas somos uma equipe ofensiva. Vamos corrigir. Aceitamos as críticas, mas um time grande tem que tomar riscos", concluiu.

O adversário da equipe do Parque São Jorge na próxima fase da Libertadores será o Barcelona de Guayaquil, que venceu o confronto com o El Nacional. O Corinthians, por estar melhor colocado no ranking da Conmebol, joga como mandante na volta. As partidas estão previstas para os dias 5 e 12 de março.

O Timão tem mais uma decisão pela frente. No domingo, a equipe de Ramón Díaz mede forças com o Mirassol, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O embate, que será definido em jogo único, está agendado para as 18h30 (de Brasília).