Ramón elogia zagueiros do Corinthians e não vê necessidade de reforços para o setor

"Nunca falamos de contratar um zagueiro. Em nenhum momento se falou. Temos cinco zagueiros, por que gastaríamos dinheiro em mais um? Não é correto. Temos que melhorar, mas em nenhum momento disse que precisávamos de um zagueiro. Sabemos das dificuldade e o esforço que o clube fez na última janela, de comprar muitos jogadores. Temos muitos bons zagueiros. Vamos melhorar", afirmou o argentino.

No momento, o Corinthians conta com cinco opções para a zaga: André Ramalho, João Pedro Tchoca, Cacá, Félix Torres e Gustavo Henrique.

Os dois primeiros têm sido os titulares, mas ainda não convenceram. Já Cacá e Félix se mostraram inconstantes e também não agradam a torcida. Há expectativa que a defesa melhore com Gustavo Henrique, que ainda não estreou em 2025 devido à uma lesão no adutor da perna direita, sofrida durante a pré-temporada.

A diretoria alvinegra está próxima de confirmar o primeiro reforço para este ano: o lateral esquerdo Fabrizio Angileri. Não há, entretanto, nenhuma movimentação por zagueiros no mercado. E, com a proximidade do fim da janela, dificilmente haverá tempo hábil para tal.

O adversário da equipe do Parque São Jorge na próxima fase da Libertadores será o Barcelona de Guayaquil, que venceu o confronto com o El Nacional. O Corinthians, por estar melhor colocado no ranking da Conmebol, joga como mandante na volta. As partidas estão previstas para os dias 5 e 12 de março.

O Timão tem mais uma decisão pela frente. No domingo, a equipe de Ramón Díaz mede forças com o Mirassol, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O embate, que será definido em jogo único, está agendado para as 18h30 (de Brasília).