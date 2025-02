Quem é Negrucci, volante integrado ao profissional do São Paulo após lesão de Pablo Maia

Contudo, após as duas chances recebidas, Negrucci não foi mais utilizado por Dorival e chegou até a voltar para as categorias de base do Tricolor. Neste ano, ele foi o capitão do São Paulo que conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, sendo titular em toda a campanha da equipe.

Foi Luis Zubeldía que trouxe Negrucci de volta ao time profissional do São Paulo nesta temporada - apesar do jovem ter sido relacionado por Carpini no início do ano passado. Neste começo de 2025, ele ganhou cerca de 25 minutos no empate sem gols diante do Botafogo-SP, fora de casa, na primeira rodada do Paulistão.

Depois de tal chance, entretanto, ele não voltou mais a ser utilizado pelo técnico, que contava com opções como Alisson, Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antônio. Agora, com a ausência de Maia por pelo menos alguns meses, Negrucci espera receber mais oportunidades para, quem sabe, se consolidar no time principal.