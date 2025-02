Botafogo-PB vence Portuguesa nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

O Botafogo-PB foi até a Mercado Livre Arena Pacaembu, empatou com a Portuguesa por 1 a 1, mas venceu a equipe paulista por 4 a 3 nos pênaltis e avançou à segunda fase da Copa do Brasil.

O Botatogo-PB vai encarar o Concórdia-SC na segunda fase. O jogo acontece na próxima semana, ainda sem horário definido.

Agora, a Lusa aguarda o início da Série D para voltar aos gramados. O Botafogo-PB, por sua vez, entra em campo no próximo sábado, contra o Treze, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paraibano. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estádio Governador Ernani Sátyro.