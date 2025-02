Palmeiras: Felipe Anderson avança em recuperação e pode ser novidade com os reforços

Além deles, o técnico Abel Ferreira tem o retorno do zagueiro Murilo, que volta ao time depois de cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos na última rodada.

Essa foi a terceira sessão de treino da equipe com foco no confronto eliminatório. O Verdão ainda tem mais um período de treino na sexta-feira antes do duelo. Como de costume, no dia do jogo, o técnico Abel Ferreira deve fazer os últimos ajustes com os titulares.

O Palmeiras avançou como vice-líder do Grupo D, com 23 pontos conquistados, depois de vencer o Mirassol, por 3 a 2, na última rodada da fase de grupos. O São Bernardo, por sua vez, classificou-se como líder, com a mesma pontuação e uma vitória a mais.