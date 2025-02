Organizada volta a protestar contra futebol do Corinthians: "Deixou a desejar"

A atuação da equipe gerou um alerta para as quartas de final do Paulistão. No domingo, o Timão enfrenta o Mirassol, em jogo único na Neo Química Arena. "A postura do time e as falhas expostas no jogo precisam ser corrigidas agora, afinal, domingo temos mais uma decisão pela frente", destacou a Gaviões da Fiel.

Veja o comunicado da Gaviões:

Fiel Torcida presente na partida entre Corinthians 3 x 2 Universidad Central pela Copa Libertadores da América.