Matheus Henrique fala sobre reunião com Pedrinho e possível saída de Matheus Pereira do Cruzeiro

A eliminação do Cruzeiro nas semifinais do Campeonato Mineiro para o América-MG, no último sábado, irritou o dono da SAF do clube, Pedrinho Lourenço, que convocou uma reunião com os jogadores na última terça-feira, na Toca da Raposa II. Nesta quinta-feira, o volante Matheus Henrique contou como foi a conversa.

"Foi em tom de cobrança, sim. E realmente, ele tem total razão. Concordo com ele. Não vou dizer o que ele falou lá na sala, mas acredito que todos concordaram com ele. A realidade é que, sim, estamos devendo dentro de campo", disse Matheus Henrique antes do treino da equipe.