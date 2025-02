Luiz Gustavo inicia transição, e São Paulo continua preparação para duelo pelas quartas do Paulista

No último domingo, pela 12ª e última rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo visitou o São Bernardo no Estádio 1º de Maio, venceu por 3 a 1 e garantiu a primeira posição do grupo C, com 19 pontos. A equipe também encerrou uma sequência de cinco partidas sem vencer na competição.

Para o confronto das quartas de final, Zubeldía poderá contar normalmente com Alisson e Enzo Díaz. Ambos foram poupados na última rodada do Paulista, voltaram a integrar os trabalhos com bola nesta quarta e ficam à disposição do treinador argentino.

Em contrapartida, devem seguir como desfalques (além de Luiz Gustavo) o zagueiro Ruan (lesão na posterior da coxa esquerda), o goleiro Young (torção no pé direito) e o meia Rodriguinho (dores no joelho esquerdo).

O elenco são-paulino ainda terá mais três dias de treinamento antes de decidir sua vida no Paulistão.