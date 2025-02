Jean Lucas classifica vitória do Bahia na Libertadores como "noite mágica"

?? Quintou! Elenco trabalhou forte de olho no Jacuipense. Leia no app EC Bahia ou no site oficial ?? https://t.co/bljqdhLtyI #BahiaDasArtes #BBMP pic.twitter.com/zouXbMmLQW

? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) February 27, 2025

"Foi uma noite mágica, uma das mais marcantes da minha carreira, sem dúvida. Toda a nossa preparação rendeu frutos. Nós sabíamos da dificuldade de jogar na altitude da Bolívia e conseguimos ser melhores lá e aqui. Na Fonte Nova, ver o torcedor do Bahia ir para casa feliz por estar de novo numa Libertadores é algo que não tem preço. Mas agora já temos novos objetivos e vamos seguir com o trabalho para estarmos na fase de grupos", disse Jean Lucas, titular da equipe nos duelos de ida e volta.

"Nosso carnaval vai ser no campo, sem dúvida alguma. Além de estarmos muito focados nessa preparação e no sonho de disputar a fase de grupos da Libertadores, temos uma semifinal do Estadual no sábado. Chegou o momento de grandes jogos, e estou certo de que estamos prontos para encarar esta maratona", garante Jean Lucas.

Após eliminar o The Strongest, o Bahia terá pela frente o Boston River, do Uruguai, que eliminou o time chileno Ñublense. A partida de ida, em Montevidéu, será na próxima quarta-feira, dia 5.

Além de estar na última fase classificatória da Libertadores, o Bahia está em ótima fase na atual temporada. O Tricolor está nas semifinais do Campeonato Baiano, após se qualificar em terceiro lugar. A equipe enfrentará o Jacuipense, a partida de ida será neste sábado, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.