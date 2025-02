Giro europeu: Milan perde de virada do Bologna e desperdiça chance de dormir no G6 do Italiano

Nesta quinta-feira, em jogo atrasado válido pela nona rodada do Campeonato Italiano, o Milan visitou o Bologna no Estádio Renato Dall'Ara e perdeu por 2 a 1, de virada. O placar foi aberto por Rafael Leão, enquanto Santiago Castro e Dan Ndoye viraram para os mandantes.

Com o resultado, o Milan caiu para a oitava posição, com os mesmos 41 pontos. Se vencesse, entraria no G6 da competição, feito que o Bologna conseguiu. O time pulou de oitavo para sexto, agora com 44 conquistados. Assim, está se classificando diretamente à próxima edição da Conference League.

O Milan retorna aos gramados no próximo domingo, contra a Lazio, pela 27ª rodada do Italiano. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza. No mesmo dia e rodada, mas às 11h, o Bologna recebe o Cagliari. O jogo será realizado no Estádio Renato Dall'Ara.