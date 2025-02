Ganso é liberado para retornar aos treinos do Fluminense

Nesta quinta-feira, o Fluminense informou que Paulo Henrique Ganso está liberado para voltar aos treinos da equipe. O atleta realizou novos exames e após avaliações clínicas e cardiológicas, foi liberado para retornar às atividades.

Ganso foi diagnosticado com uma pequena miocardite durante os exames de pré-temporada, no dia 18 de janeiro. O clube destacou ser provável que a inflamação foi contraída em decorrência de uma gripe que o atleta pegou em novembro do ano passado.