Flamengo e Cruzeiro confirmam negociação frustrada por troca entre Matheus Pereira e Luíz Araújo

"O Cruzeiro informa que foi procurado por um intermediário oferecendo uma troca envolvendo o Flamengo e os atletas Matheus Pereira e Luís Araújo. Houve uma reunião porém as partes não chegaram a um acordo", disse a equipe mineira.

Ambos chegaram a seus respectivos times em 2023. Matheus Pereira possui 81 jogos com a camisa do Cruzeiro, com 12 gols e 17 assistências. Já Luiz Araújo soma 85 jogos com o Flamengo, com 13 gols e 13 assistências.