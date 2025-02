Exposição "The Messi Experience" chega a São Paulo em abril; veja informações

Os visitantes terão contato com a vida e a carreira do atleta, desde os primeiros passos em Rosário, na Argentina, até o levantar da taça na Copa do Mundo do Qatar. Será possível tirar fotos personalizadas, treinar, ouvir as preleções como se estivesse junto com Messi no vestiário, conhecer o quarto em que seus sonhos começaram a tomar forma, entre outras atrações.

Os ingressos para o evento já estão disponíveis para compra online no site da Eventim com opções de ingressos a partir de R$50,00.

Valores:



Ingresso comum



Segunda a sexta (exceto feriados): R$50,00 (meia-entrada) | R$100,00 (inteira)



Sábados, domingos e feriados: R$70,00 (meia-entrada ) | R$140,00 (inteira)