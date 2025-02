Evento da MotoGP reúne pilotos internacionais em Goiânia; veja informações

Goiânia está confirmada como sede da volta da MotoGP ao Brasil desde o final do ano passado. O contrato com a empresa Dorna, que detém os direitos da categoria, é de cinco anos, renovável após esse período. A última vez que o mundial contou com uma prova no Brasil foi em 2004, no extinto circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Goiânia recebeu a MotoGP entre 1987 e 1989.

O Mundial de MotoGP 2025 começará no dia 2 de março, na Tailândia, e a segunda etapa será no circuito Termas do Rio Hondo, na Argentina, no dia 16 de março. A ESPN é responsável pela transmissão exclusiva das provas para o Brasil.