Estêvão tenta melhorar números na temporada e revisita palco onde deu sua 1ª assistência no profissional

Estêvão teve dificuldades para brilhar no Palmeiras como fez na última temporada nesta primeira fase do Campeonato Paulista. A Cria da Academia, por enquanto, tem apenas três gols em dez jogos disputados. Tentando melhorar seus números e dessa vez no mata-mata, o jogador revisita o palco onde deu sua primeira assistência pela equipe profissional.

Neste sábado, o Palmeiras enfrenta o São Bernardo a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio 1° de Maio, em São Bernardo (SP), em jogo único das quartas de final do Estadual. O Verdão garantiu a vaga no mata-mata na última rodada depois de vencer o Mirassol, por 3 a 2, na última rodada da fase de grupos.

A última vez que o Palmeiras enfrentou o São Bernardo foi na oitava rodada do Paulistão de 2024. Naquela oportunidade, o Verdão venceu por 1 a 0, com gol de Flaco López, aos 42 minutos do segundo tempo. Estêvão, que saiu do banco, aos 20, deu o passe para o tento do argentino que garantiu a vitória alviverde.