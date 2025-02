Escalação do Santos: Neymar faz exames cardiológicos, mas treina com elenco e mostra habilidade

Nesta quinta-feira, o elenco do Santos treinou no CT Rei Pelé de olho na partida contra o Red Bull Bragantino, pelas quarta de final do Campeonato Paulista. O técnico Pedro Caixinha comandou uma atividade técnica e tática.

Neymar passou por testes cardiológicos nesta manhã. O meia-atacante havia realizado os exames no Al-Hilal, antes de assinar com o Peixe, mas a comissão técnica do time paulista achou melhor fazer uma nova bateria. O astro foi a campo na sequência e treinou normalmente.