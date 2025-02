Emprestado pelo Fortaleza, Marcelo Benevenuto é anunciado no Criciúma

O zagueiro Marcelo Benevenuto, que vem de empréstimo do Fortaleza até o final da temporada, é o novo nome do setor defensivo do Tigre

O atleta já está no CT Antenor Angeloni em preparação para o Catarinense, Copa do Brasil e Série B do Brasileiro.

Pela camisa do Leão do Pici, o zagueiro possui 140 jogos, com cinco gols e duas assistências, além de quatro títulos: Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e Copa do Nordeste (2022).

No ano passado, o atleta foi emprestado ao Coritiba, onde disputou a Série B do Brasileirão e a Copa do Brasil.