Do drama ao alívio: São Paulo resolve 'carência' na lateral esquerda com reforços competitivos

Não à toa, Enzo Díaz já soma três participações em gols nas nove partidas que disputou pelo Tricolor. O defensor anotou um gol e distribuiu uma assistência na goleada por 4 a 1 sobre o Mirassol, além de ter dado uma assistência no empate em 3 a 3 contra o Velo Clube.

A lateral esquerda do São Paulo ganhou ainda mais força com a conclusão da chegada de Wendell. Após uma longa novela, o clube paulista chegou a um acordo com o Porto para a liberação do jogador. O negócio, inclusive, envolveu a venda da joia William Gomes ao time português.

Wendell, então, assinou contrato em definitivo com o São Paulo até 2027. O lateral foi contratado justamente com o objetivo de competir pela vaga com Enzo Díaz e aumentar o leque de opções para a posição, evitando assim a repetição do erro da temporada passada.

Até o momento, Wendell disputou duas partidas com a camisa tricolor. Apesar da derrota para a Ponte Preta, o defensor deixou boa impressão em sua estreia. Em seguida, em sua primeira partida como titular, na vitória por 3 a 1 contra o São Bernardo no último domingo, já deu sua primeira assistência.

A tendência é que a disputa pela vaga na lateral esquerda se acirre com o decorrer da temporada. Agora, fato é que o São Paulo parece ter resolvido a carência na posição com a contratação de dois laterais competitivos. Ambos possuem características diferentes, mas podem assumir a função sem deixar a torcida preocupada.