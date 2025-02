Deivid Washington revela nervosismo ao encontrar Neymar no Santos: "Incrível, travei"

O atacante foi revelado na base do Alvinegro Praiano e cresceu com Neymar como ídolo. Ele foi promovido aos profissionais no primeiro semestre de 2023. Foram 16 jogos e dois gols. As boas atuações chamaram a atenção do futebol europeu, culminando com a transferência da joia para o Chelsea, em agosto de 2023.

Na equipe inglesa, Deivid Washington fez três jogos pelos profissionais e atuou mais pelo sub-21. No último mês, ele disputou o Sul-Americano sub-20 com a Seleção Brasileira. Anotou três gols em sete jogos disputados.

O atacante ainda não conseguiu estrear com a camisa do Santos. Ele não pôde ser inscrito na primeira fase do Campeonato Paulista e só foi inserido na lista para as quartas de final. O Peixe recebe o Red Bull Bragantino no domingo, às 20h45 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Deivid Washington assinou um contrato de empréstimo e chega ao Alvinegro Praiano com vínculo até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra.