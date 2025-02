Deivid Washington celebra volta ao Santos e não vê erro em saída para o Chelsea: "Experiência enorme"

O Menino da Vila foi promovido aos profissionais do Peixe no primeiro semestre de 2023. Foram 16 jogos e dois gols. As boas atuações chamaram a atenção do futebol europeu, culminando com a transferência da joia para o Chelsea, em agosto de 2023.

Na equipe inglesa, Deivid Washington fez três partidas pelos profissionais e atuou mais pelo sub-21. Mesmo com o pouco aproveitamento, o garoto entende que não foi um erro sair naquela época.

"Foi uma experiência enorme. Deus sabe de todas as coisas. Sair naquele ano foi um planejamento de Deus. Eu queria seguir no Santos, mas falei com meus pais e tive a chance de ir para o Chelsea. Escolhermos juntos. Deus falou comigo e fomos para o Chelsea. Foi uma experiência enorme, tive com grandes jogadores, como Thiago Silva. Tive muita sorte de trabalhar com eles e ter essa experiência enorme. Não foi um erro. Saí no tempo que tinha que sair e voltei no tempo que tinha que voltar"", declarou.

"Aprendi bastante. Muita experiência com jogadores incríveis. Mesmo em 2023, quando subi para o Santos, no Chelsea, agora. Não vou parar de aprimorar habilidades, conhecimento. Todo dia aprendo uma coisa nova. Foi incrível. Aprendi sobre tática, posicionamento, como lidar em campo. Thiago Silva me ensinou bastante. Volto em um nível muito acima do que em 2023. Espero ajudar bastante ao Santos", finalizou.

Deivid Washington assinou contrato de empréstimo e chega ao Santos com vínculo até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra.

O atacante está à disposição do técnico Pedro Caixinha para as quartas de final do Campeonato Paulista. O Peixe recebe o Red Bull Bragantino no domingo, ás 20h45 (de Brasília), na Vila Belmiro.