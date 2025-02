Coritiba perde do Ceilândia nos pênaltis e cai na primeira fase da Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, pela primeira rodada da Copa do Brasil, o Coritiba visitou o Ceilândia no Estádio Maria de Lourdes Abadia e empatou por 2 a 2. Os gols do Coxa foram marcados por Lucas Roinier e Matheus Bianqui, enquanto Luiz Felipe (2) anotou para os mandantes. Já nos pênaltis, o time do Paraná foi superado por 4 a 2.

Deste modo, o Coxa se despede do torneio. Do outro lado, o Ceilândia encara o Maracanã-RJ na segunda rodada da competição. A partida será realizada na próxima quarta-feira, ainda sem horário definido.

O Coritiba retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Maringá, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira. No mesmo dia, mas às 16h, o Ceilândia encara o Samambaia, pela nona e última rodada da fase de grupos do Campeonato Brasiliense. A partida será realizada no Estádio Maria de Lourdes Abadia.