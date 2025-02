Corinthians perde do Franca e vê adversário emendar quarta vitória seguida no NBB

No primeiro quarto, apesar de equilibrado, o Corinthians foi levemente superior ao adversário. Com quatro cestas de dois pontos, seis de três e um arremesso livre, a equipe saiu com o placar positivo de 27 a 24.

O Franca, no entanto, buscou o resultado no segundo. Apesar de ter visto o Corinthians abrir oito de vantagem, o time marcou dez cestas de três pontos, contra seis do adversário, conseguindo virar para 51 a 42.

O time da casa manteve a mesma intensidade e conseguiu terminar o terceiro quarto na frente, com oito pontos a mais que o Corinthians.

No último, os visitantes converteram apenas seis arremessos. O Franca, por sua vez, se aproveitou dos erros e fechou a vitória por 98 a 89.