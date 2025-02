Corinthians anuncia contratação do lateral esquerdo Fabrizio Angileri; veja detalhes

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira o seu primeiro reforço para a temporada de 2025. Trata-se do lateral esquerdo Fabrizio Angileri, que assinou contrato com o Timão até o final deste ano.

Ao contrário do que informou o presidente do clube, Augusto Melo, o argentino rescindiu seu contrato com o Getafe para desembarcar no Parque São Jorge. Ele, portanto, chega sem custos. Sua multa rescisória para o futebol nacional é de R$ 300 milhões e 100 milhões de euros (R$ 606 milhões) para transferências internacionais.

"Quando surgiu a oportunidade do Corinthians, não pensei duas vezes. Alguns outros clubes me procuraram, mas o Corinthians é um clube gigante da América do Sul. Estou muito feliz por este grande passo e, agora, focado nos nossos objetivos", afirmou o jogador.