Contratado em 2024, Claudio Echeverri chega ao Manchester City

O argentino Claudio Echeverri, de apenas 19 anos, se juntou ao Manchester City nesta quinta-feira. O meia foi contratado junto ao River Plate em janeiro de 2024 e estava emprestado ao clube argentino desde então.

"Não consigo descrever o quão animado estou por estar aqui em Manchester e finalmente poder me chamar de jogador do Manchester City. O futebol tem sido minha vida e meu sonho era jogar em um dos melhores times da Europa. Hoje estou mais perto desse sonho", disse Claudio Echeverri ao site oficial do Manchester City.

O contrato do argentino com o clube inglês é válido até junho de 2028. O jogador já está à disposição do treinador Pep Guardiola para o restante da temporada.