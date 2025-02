Com três brasileiros, Al-Sadd goleia e assume a liderança no Catar

A apenas cinco rodadas do desfecho de sua edição 2024/25, a Qatar Stars League, como é chamada a liga nacional do Catar, promete uma reta final emocionante. Nesta quinta-feira, abrindo a 17ª rodada, o atual campeão Al-Sadd, com três brasileiros em campo, goleou o Al-Gharafa por 4 a 0 e assumiu a liderança.

Com três gols de Rafa Mújica e um gol de Akram Afif, o Al-Sadd deu sequência a seu bom momento. Paulo Otavio (ex-Athletico-PR), Giovani (ex-Palmeiras) e Claudinho (ex-Bragantino) atuaram, enquanto Guilherme (ex-Corinthians) não jogou. Com 37 pontos, o time deixou para trás o Al-Duhail, com 35 pontos, e o Al-Gharafa, com 34. Nesta sexta, o Al-Duhail enfrenta o Al-Shahaniya e tem a chance de retomar a ponta.