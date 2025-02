Com Ferreira e Alisson, São Paulo ganha fôlego e deve chegar reforçado às quartas do Paulistão

O São Paulo ganhou uma ótima notícia. No treino desta quarta-feira, o atacante Ferreira, recuperado de uma lesão na região posterior da coxa direita, voltou a treinar junto ao restante do elenco no CT da Barra Funda.

A novidade alegra o técnico Luis Zubeldía, que deve ganhar mais uma opção ofensiva para montar o ataque do São Paulo. A tendência é que Ferreira pegue ritmo durante os seguintes treinos e possa ficar à disposição do treinador nas quartas de final do Campeonato Paulista.

O camisa 11 do São Paulo sentiu dores no músculo posterior da coxa direita no último dia 10 de fevereiro, no empate sem gols contra a Inter de Limeira, no Mané Garrincha. O jogador passou por exames, que constataram uma pequena lesão na região.