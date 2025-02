Zagueiro diz que não teve dúvida com oferta do Palmeiras: 'Difícil dizer não'

"Temos que mostrar dentro de campo, trabalhando. Se estamos aqui tivemos o aval de alguém e espero fazer o melhor sempre pelo Palmeiras e ser muito feliz aqui", declarou.

No Palmeiras, Fuchs reencontrará Paulinho, de quem foi companheiro no último ano, no Atlético-MG. Ele contou como das conversas que teve com o camisa 7 do Verdão, que foi anunciado no fim de 2024.

"Não deu nem tempo de sentir saudades e já estava aqui com ele. Foi um amigo que fiz no futebol. Tive outras participações com ele na Seleção. Era um parceiro de equipe de antes. Criamos um laço forte no Atlético-MG. Quantos saiu a notícia ele já me mandou mensagem. Mas, antes mesmo já perguntava para ele como tinha sido a adaptação. Desejei boa sorte, perguntei como era e foi só elogios. Ele já me mandou mensagem dizendo 'vem logo', que estava ansioso", revelou.

Fuchs foi revelado pelo Internacional, onde fez sua estreia profissional em 2019. No ano seguinte já foi vendido ao CSKA, da Rússia, e voltou ao Brasil, em 2023 para defender o Atlético-MG, onde permaneceu por duas temporadas. Fuchs também tem passagens nas categorias de base da Seleção Brasileira desde o sub-17. Em, 2021, foi campeão olímpico em Tóquio.