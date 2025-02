Botafogo perde em casa do Racing e fica com o vice da Recopa Sul-Americana

O JOGO

O Botafogo tentou pressionar no início, mas viu o Racing assustar aos 4 minutos. Após erro na saída de bola, Salas chutou para grande defesa de John. Os cariocas não conseguiam criar boas chances e ainda sofriam com os avanços dos argentinos. O Racing voltou a chegar com perigo aos 14 minutos. Salas passou por Jair na área, mas chutou cruzado pela linha de fundo.

O panorama da partida continuava o mesmo. O Botafogo tinha a posse de bola, mas o Racing conseguia chegar com qualidade ao ataque. Tanto que aos 25 minutos, Vietto cobrou falta para boa defesa de John. Na cobrança de escanteio seguinte, Salas cabeceou próximo do gol.

Aos poucos, o Botafogo melhorou na partida e criou sua primeira chance aos 39 minutos. Alexander Barboza aproveitou falta cobrada na área e cabeceou para grande defesa de Arias. O goleiro argentino espalmou a bola, que ainda bateu no travessão. Nos minutos finais, os cariocas pressionaram e assustaram em chute de Matheus Martins. No entanto, o Racing conseguiu segurar os donos da casa para ir para o intervalo com a igualdade no placar.

No segundo tempo, o Racing voltou melhor e abriu o placar aos quatro minutos. Zaracho recebeu passe na área e chutou sem chance para John.

O revés foi sentido pelo Botafogo, que voltou a ficar nervoso e pouco produziu no ataque, O Racing aproveitou para seguir com a postura ofensiva e quase ampliou aos 19 minutos. Martínez ficou de frente para John, driblou o goleiro, mas perdeu espaço. O argentino cruzou para Zaracho, mas Barboza apareceu para impedir o gol.