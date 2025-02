Botafogo conta com volta de Artur contra o Racing na Recopa; veja escalações

Desta maneira, o Botafogo precisa vencer, no mínimo, por três gols de diferença para ficar com o título da Recopa Sul-Americana no tempo regulamentar. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão vai aos pênaltis. Os argentinos defendem vantagem de dois gols, portanto podem perder por até um tento de diferença.

Do lado do Racing, zagueiro Agustín García Basso, que sofreu uma pequena lesão óssea na fíbula da perna direita no fim de janeiro, segue como ausência. Já o meia Santiago Sosa, que participou por alguns minutos dos últimos treinos, segue em recuperação de uma torção no joelho direito e não será titular.

O time argentino vai a campo com: Arias; Di Cesare, Colombo e Quiroz; Martirena, Nardoni, Zucullini e Rojas; Luciano Vietto, Martínez e Salas.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 21h30 (de Brasília), no gramado do Nilton Santos. O árbitro da partida será Jesus Noel Valenzuela Saez, auxiliado por Jorge Eliecer Urrego Martinez e Tulio Enrique Moreno Cedeño. Juan Ernesto Soto Arevalo ficará à cargo do VAR.