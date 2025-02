Atlético-MG encaminha contratação de zagueiro Vitor Hugo, ex-Palmeiras

No momento, Vitor Hugo está com espaço reduzido no elenco do Bahia. Em 2025, fez somente um jogo pelo time de Salvador, contra o Jequié, no dia 29 de janeiro, pelo Campeonato Baiano.

Além de Palmeiras e Bahia, Vitor Hugo também tem experiência no futebol europeu. Ele defendeu as cores de Panathinaikos (Grécia), Trabzonspor (Turquia) e Fiorentina (Itália).