Ana Marcela Cunha inicia temporada 2025 e mira o Mundial

Ana Marcela Cunha conseguiu iniciar a temporada de forma mais planejada em 2025. Depois de muito tempo, a campeã olímpica da maratona aquática em Tóquio-2020 pôde curtir férias antes de retomar a rotina de treinos. Com isso, a nadadora baiana mostra confiança na largada para o ciclo dos Jogos de Los Angeles-2028. E o foco para 2025 já foi definido: buscar um lugar no pódio do próximo Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, em Singapura, no mês de julho. A meta: uma inédita medalha de ouro na prova dos 10 km da maratona aquática.

"Para este ano, priorizamos o Mundial de Esportes Aquáticos, no segundo semestre. Até lá, pretendo nadar algumas etapas do Circuito da Copa do Mundo nos 10km e uma ou outra prova mais light. Ficarei muito feliz se for ao pódio no Mundial e uma vitória será ainda melhor, mas não faz parte de nossos objetivos diretos, pode ser uma consequência", diz Ana Marcela.