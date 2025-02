Águia de Marabá x Fluminense: Mano Menezes comenta sobre polêmica do mando

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 27, 2025

"Passei por todas as dificuldades que você pode imaginar. Também abri mão de um mando de campo em uma semifinal, em 2004, contra o Santo André. Não pudemos fazer o segundo jogo na nossa casa, tivemos que fazer no antigo Estádio Olímpico do Grêmio. Você tem que estabelecer uma regra. Às vezes ela é dura, tem que ser estabelecida antes, para que todos saibam como vamos nos comportar baseado nas regras pré-definidas. Se tivéssemos que jogar em Parauapebas, iríamos jogar lá, pode ter certeza disso. Não seria o mesmo jogo em termos de qualidade, porque o gramado iria oferecer mais dificuldades e provavelmente o Águia nos imporia uma dificuldade maior. Eu entendo, acho que o futebol brasileiro precisa estabelecer regras de forma antecipada e que a gente cumpra para que seja justo com todo mundo", disse Mano Menezes.

O Águia de Marabá recebeu uma oferta para vender o mando de campo e realizar a partida no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Com a proposta recusada, a CBF então ofereceu o Mangueirão, mas novamente o Azulão recusou e ainda entrou com um recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para mandar o jogo em seu estádio. O diretor jurídico Genésio Queiroga negou a ação protocolada pela equipe paraense e estabeleceu a realização da partida em Belém.

O Águia de Marabá é o quinto colocado do Campeonato Paraense e disputa atualmente a série D do Campeonato Brasileiro. Ao lado do Tuna Luso, são os dois times que representam o estado do Pará na divisão.

A goleada garantiu o Fluminense na segunda fase da Copa do Brasil contra o Caxias, que eliminou o Dourados, do Mato Grosso, por 2 a 0. A CBF ainda não definiu a data e o horário do confronto.