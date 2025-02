Acertado com o Botafogo, Renato Paiva acompanha final da Recopa no estádio

Após quase dois meses de busca por um novo treinador, o Botafogo definiu o substituto de Artur Jorge. O clube carioca chegou a um acordo com o português Renato Paiva, que assume o comando da equipe para a temporada de 2025.

O técnico, que mora no Rio de Janeiro, marcou presença no Estádio Nilton Santos, nesta quinta-feira, acompanhando a final da Recopa Sul-Americana contra o Racing. Agora, Paiva terá a missão de reorganizar a equipe e preparar o Botafogo para os desafios da temporada. O Glorioso, eliminado no Carioca, perdeu a Supercopa Rei para o rival Flamengo.

Atualmente com 54 anos, Renato Paiva teve seu último trabalho no Toluca, do México, em que permaneceu até dezembro de 2024. Antes disso, o treinador dirigiu o Bahia em 2023, conquistando o Campeonato Baiano, porém foi demitido devido a uma campanha irregular no Brasileirão. Seu currículo ainda inclui passagens pelo Independiente del Valle, do Equador, pelo qual venceu o campeonato nacional, e pelo León, do México.