Pablo Maia, do São Paulo, passa por cirurgia após lesão ligamentar no tornozelo

Na tarde desta quarta-feira, o São Paulo informou que o volante Pablo Maia passou por cirurgia para correção de uma lesão ligamentar no tornozelo direito. O procedimento foi realizado com êxito no Hospital Albert Einstein, na capital paulista.

Agora, Pablo Maia terá um período de repouso para se recuperar da cirurgia. O volante iniciará os trabalhos de fisioterapia no REFFIS Plus do clube na próxima segunda-feira (3). O clube não divulgou mais detalhes sobre o tempo de recuperação do atleta.

Na última segunda-feira, Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, lamentou a lesão do volante. "Primeiro tristeza pela contusão do Pablo (Maia). Menino que passou uma temporada muito difícil por uma lesão, voltou em alto nível, a gente vivia expectativa de ser convocado à seleção brasileira", disse.